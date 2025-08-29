Công an bắt giữ nhóm cướp gây án liên tiếp tại Hà Nội

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 29/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại phường Thượng Cát.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Đức Trinh (SN 1991, trú tại Trấn Yên, Lào Cai), Lê Minh Anh (SN 2002, trú tại Ngọc Sơn, Thanh Hoá), Trần Văn Nam (SN 1990, trú tại Hồng Sơn, Hà Nội).

Quá trình điều tra, ngoài vụ án trên, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 30/7, Trinh điều khiển xe máy Honda SH màu đen không biển kiểm soát chở Minh Anh đến khu vực đường Sùng Khang, phường Thượng Cát thì phát hiện một người phụ nữ mặc quần áo xe ôm công nghệ đi xe máy màu đỏ.

Sau đó Trinh thuê người phụ nữ đi vào khu đất trống tại KĐT Avenue Garden Tây Tựu để chở đồ. Khi người phụ nữ vào khu vực đất trống trên thì Trinh cùng Minh Anh dùng dao khống chế cướp chiếc điện thoại màu đen và 1 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 20h30 ngày 31/7, Nam điều khiển xe máy Honda Airblade màu đỏ đen không biển kiểm soát chở Minh Anh ngồi sau giật 1 chiếc điện thoại SamSung Galaxy Note 20 Ultra màu đen của một người nam giới tại khu vực trước số Lô 26 TT1 KĐT Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Hai vụ cướp giật tài sản khác xảy ra vào ngày 2/8 và 4/8. Nam điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở Minh Anh cướp giật 2 chiếc điện thoại của người dân tại phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong các vụ việc trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đội Trọng án theo số điện thoại 0369.894.266) để giải quyết vụ việc theo quy định.