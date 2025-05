Gia Lai: Khai quật tử thi, phát hiện vụ án anh sát hại em ruột

Ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã thành công phá vụ án giết người khá hy hữu do mâu thuẫn giữa hai anh em ruột.

Người gây án là Đinh Đông (25 tuổi; ngụ xã Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân trong vụ án là anh ĐC, em ruột của Đông.

Công an dựng lại hiện trường vụ án. Ảnh: VT

Theo công an, nạn nhân trong vụ án đã được gia đình chôn cất theo phong tục địa phương được 4 ngày. Tuy nhiên, nghi ngờ người tử vong do bị sát hại, không phải do tai nạn giao thông nên cơ quan chức năng đã khai quật mộ, khám nghiệm tử thi.

Trước những chứng cứ rõ ràng, Đinh Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đông thừa nhận đã dùng dao phóng vào người ĐC đang chạy xe máy, khiến nạn nhân bị đứt động mạnh, gãy đốt sống cổ tử vong.

Theo lời khai của Đinh Đông, trưa 24-4, Đông uống rượu với nhóm thanh niên xã Krong, huyện Kbang rồi trở về nhà. Lúc này, anh ĐC chạy xe máy nẹt pô đi tới, hỏi “mày lấy xe ở đâu mà xấu thế, mày kéo (đua xe) với tao không?” rồi bỏ đi.

Nghĩ em trai xưng hô xúc phạm, khiêu khích nên Đinh Đông nảy sinh ý định đánh trả. Khi anh ĐC chạy xe với tốc độ cao trên đường, Đông cầm dao ném mạnh trúng vùng cổ khiến nạn nhân ngã xe và tử vong.

Sau đó, Đinh Đông đã báo tin cho gia đình là DC tử vong do tai nạn giao thông và tạo dựng hiện trường giả. Gia đình tin là sự thật nên thực hiện mai táng theo phong tục địa phương.