Truy bắt 3 người giả cảnh sát cướp 2 triệu USD

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi bất kỳ người dân nào biết thông tin, nơi lẩn trốn của 3 đối tượng trên hãy bắt giữ và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Gia đình, bạn bè thuyết phục, vận động 3 đối tượng trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, nếu các trường hợp cố tình che giấu, không tố giác về các đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh), điện thoại: 02763.822.001 hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa số điện thoại 090 2498000.