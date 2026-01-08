Tạm giữ người đàn ông xông vào quán cắt tóc tấn công vợ và con gái

Trước đó, tối 5/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào quán cắt tóc, tấn công hai mẹ con.

Sau khi xem clip, nhiều người bất bình trước hành vi coi thường sức khỏe, mạng sống người khác của người đàn ông.

Thông tin cho thấy, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 3/1, một người đàn ông bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, cầm dao truy đuổi và tấn công chị N.T.D. cùng con gái là cháu D.Q.A... Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu A. nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần..

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Diễn biến vụ việc> Ảnh cắt từ clip.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang), chồng của chị N.T.D. Hai vợ chồng chị này đã ly thân được một thời gian.

Đối tượng gây ra vụ việc bị tạm giữ. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Qua vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khuyến cáo người dân không sử dụng bạo lực, hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gia đình, đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ, lan truyền các hình ảnh, clip có nội dung bạo lực trên mạng xã hội, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật.