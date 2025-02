Kịch bản dẫn dụ “xuyên biên giới” và bí mật bên trong tòa nhà của băng nhóm tội phạm ở Campuchia

Ngày 16-2, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt giữ 24 đối tượng để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dẫn dụ bị hại đặt cược, đầu tư

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tây Ninh xác định hàng chục người Việt Nam sập bẫy "việc nhẹ, lương cao" rồi bị bán cho các công ty chuyên lừa đảo ở Campuchia. Xác định đây là đường dây lừa đảo chuyên nghiệp và có tính chất nguy hiểm, Phòng PC02 đã báo cáo tình hình với Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh xin phương án triệt phá.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 31-1, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng cơ quan chức năng Campuchia tổ chức kiểm tra khu vực các đối tượng hoạt động lừa đảo tại thành phố Bà vét, tỉnh Svay riêng, Vương quốc Campuchia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 177 người Việt Nam hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đến ngày 6-2, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh tiếp nhận, làm việc, phân loại xác định các đối tượng giữ vai trò chính, trực tiếp "cào khách, giết khách"... Đây là các đối tượng làm quen qua facebook, dẫn dụ bị hại đặt cược, đầu tư... để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan

Qua điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định tại thành phố Bavet, tỉnh Svayriêng, Vương quốc Campuchia, các đối tượng người Trung Quốc thuê tầng 3 và 4, Tòa 11, khu Kim Sa 4 để thành lập công ty hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng app "Tình yêu" gọi tắt là app "2.1", đồng thời mua đường link "https://web.sandsking.top/#/" để dẫn đến trang Web có tên "Casino Bay Sands" phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Công ty lừa đảo trên do đối tượng người Trung Quốc tên HeYuki làm giám đốc, đối tượng tên A Lửng làm quản lý các nhân viên, được tổ chức chặt chẽ, lập ra nhiều nhóm và phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thành viên như: Quản lý, hậu đài, Sale, bộ phận HR, hậu cần...

Điện thoại và thiết bị các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng loạt nạn nhân

Bọn chúng còn chia khu vực tầng 3 gồm có 2 tổ: A và B làm việc, còn tầng 4 gồm có 9 tổ: A, B, B 2.1, C, G, F, H, K, M làm việc. Các "nhân viên" làm việc tại tầng 3 và 4 của tòa nhà 11, chủ yếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Khi nhân viên vào làm việc sẽ được các đối tượng hướng dẫn cho học kịch bản (quy trình lừa đảo của app "2.1"), tiếp đó công ty giao cho máy vi tính và ĐTDĐ để tự thực hiện các bước trong quá trình lừa đảo theo công việc phân công. Ban đầu nhân viên mới vào làm việc sẽ được bố trí vào tổ gọi là Sale, được cấp 1 mã số và hằng ngày phải sử dụng các tài khoản facebook ảo do công ty cung cấp để lên mạng xã hội tìm kiếm, làm quen từ 2 khách hàng (nạn nhân) trở lên.

Nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu hoặc không lừa được khách nào sẽ bị phạt tiền mỗi chỉ tiêu thiếu là 20 USD, đồng thời sẽ bị tổ trưởng và quản lý đánh đập, chích điện, tăng ca và chỉ được hưởng lương 400 USD.

Trong những cuộc trò chuyện, nhắn tin tâm sự với khách hàng, nhân viên sẽ giới thiệu tạo vỏ bọc bản thân làm cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, chuyên thiết kế Website, bảo trì các dự án kinh doanh casino hoặc trang xổ số trực tuyến trong và ngoài nước để tạo lòng tin. Song song đó, nhân viên sẽ khai thác thông tin về tài sản của khách hàng để chuyển đến Tổ trưởng của nhóm Sale.

Trong giai đoạn này, khách hàng sẽ được nhân viên dẫn dụ với những lý do giả dối rằng phải đi công tác ở Singapore hoặc Hàn Quốc nên gửi đường link nhờ khách hàng giúp tham gia chơi cá cược hoặc xổ số... Khi khách hàng đồng ý tham gia đặt cược giúp, các nhân viên sẽ tạo giả các bill nhận tiền để cho khách hàng thấy việc dễ dàng thắng cược.

Tinh vi hơn, nhân viên sẽ thông tin rằng trong ngày, hệ thống trên app "Casino Bay Sands", gọi là 2.1 sẽ bị lỗi 3 lần, mỗi lần 5 phút, nếu đặt cược vào thời điểm đó thì chắc ăn sẽ thắng được nhiều tiền, với mục đích dẫn dụ khách vào bẫy.

Với thủ đoạn kích thích lòng tin cũng như lòng tham của khách hàng, nhân viên sẽ hướng dẫn khách hàng tự tham gia vào trang, đăng ký tài khoản và được cung cấp tài khoản ngân hàng cho khách để nạp tiền tham gia đặt cược. Ban đầu, để tăng sự tin tưởng, nhân viên hướng dẫn khách chỉ nạp một ít tiền và khách đặt cược thắng sẽ rút được tiền mặt.

Những lần sau, khi khách nạp thêm nhiều tiền và số tiền thắng cược khách hàng không thực hiện được lệnh rút tiền, lúc này nhân viên sẽ đưa ra nhiều lý do khác nhau để tiếp tục dụ dỗ khách nạp thêm tiền thì mới có cơ hội lấy lại số tiền đã thắng cược trước đó nhưng sự thật khách hàng càng nạp thêm tiền thì chỉ thêm thiệt hại cho bản thân.

Mỗi giao dịch lừa đảo chiếm đoạt được tiền của khách hàng, tổ "hậu đài" sẽ chụp các ảnh bill chuyển khoản gửi trên nhóm tổng (có mã số nhân viên Sale) để tất cả các nhân viên các tầng đều biết.

Qua làm việc các đối tượng là nhân viên trong nhóm lừa đảo, lực lượng công an xác định có 5/20 tài khoản dùng để lừa đảo có số tiền trên 500 tỉ đồng; làm việc với 6 nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền trên 35 tỉ đồng; 3 nhân viên lừa đảo trong công ty đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền gần 6 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia để điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật và những ai là bị hại của tội phạm với thủ đoạn như trên liên hệ cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để xử lý.