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Người đàn ông dùng xăng đốt nhà rồi ôm giữ người phụ nữ bên trong

Sự kiện: Tin pháp luật

Sáng 26/8, Công an xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ cháy quán khiến hai người bị thương, xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 20 cùng ngày, do mâu thuẫn tình cảm, ông N.T.B (SN 1972, ngụ thôn Cảnh An, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) đã dùng xăng đốt nhà quán của bà T.T.H (SN 1985, ngụ cùng thôn Cảnh An).

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Sau khi châm lửa, ông N.T.B ôm bà T.T.H đứng trong khu vực cháy. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận, đưa cả hai ra ngoài và hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Cả 2 người bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Vụ cháy cũng làm quán của bà H cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Sau vụ việc, Công an xã Tuy Phước Tây báo cáo trực ban Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời đề xuất chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện KSND khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

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Theo Chí Dũng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 13:47 PM (GMT+7)
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