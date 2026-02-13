Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới

Ngày 13-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức mại dâm trá hình dưới vỏ bọc massage, hoạt động tại khách sạn Hương Pleiku và khách sạn Biển Hồ (TP Pleiku cũ).

Lực lượng Công an triệt phá đường dây mại dâm núp bóng các cơ sở massage.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện một số cơ sở massage có dấu hiệu hoạt động mại dâm tinh vi, sử dụng mạng xã hội để điều hành và kết nối khách nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng cầm đầu lập nhóm kín trên nền tảng Zalo, quy tụ hơn 800 tài xế taxi khu vực phía Tây Gia Lai. Khi gặp khách nam có nhu cầu, tài xế sẽ giới thiệu đến các cơ sở massage do đường dây quản lý và được trả hoa hồng 150.000 đồng mỗi lượt khách.

Để tổ chức hoạt động, các đối tượng thuê khu vực riêng trong khách sạn, tuyển nhiều phụ nữ với danh nghĩa nhân viên massage nhưng thực chất phục vụ bán dâm. Đầu tháng 1-2026, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11-2, lực lượng chức năng kiểm tra khu massage tầng 4 khách sạn Biển Hồ (239 Võ Văn Kiệt, phường Thống Nhất), phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm; bắt giữ hai đối tượng quản lý là Nguyễn Công Lợi (SN 1991) và Vũ Văn Linh (SN 1995).

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác kiểm tra khu massage tại khách sạn Hương Pleiku (125 Wừu, phường Diên Hồng), bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm và bắt giữ ba đối tượng quản lý gồm Đậu Xuân Lĩnh (SN 1995), Lê Thế Hưng (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000).

Các đối tượng quản lý cơ sở massage bị bắt giữ.

Tại hai cơ sở, lực lượng công an phát hiện tổng cộng 12 phụ nữ bán dâm, chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây. Theo lời khai ban đầu, khách phải mua vé massage từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng; giá mua bán dâm dao động từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra.