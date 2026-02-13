Mâu thuẫn trong làm ăn, người đàn ông mang xăng đốt máy xúc

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo tại Thọ Khê, xã Tam Sơn xảy ra vụ đốt xe máy xúc, khiến cho quần chúng nhân dân hết sức hoang mang, lo lắng nên tiến hành điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy, do mâu thuẫn trong việc làm ăn, khoảng 22h00 ngày 4/1, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Chí Khôi (SN 1980, trú tại thôn Thọ Trai, xã Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đi đến khu vực lán sau của nhà mình lấy 1 chai xăng (thể tích 330ml).

Bị can Khôi tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Khôi điều khiển xe máy đi đến chiếc máy xúc nhãn hiệu: YANMAR (tên thương mại: B7 Pro-Sigma) màu vàng, xanh, đen đang đỗ tại khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê, xã Tam Sơn, để thực hiện hành vi đốt chiếc xe máy xúc trên.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chí Khôi về tội "Hủy hoại tài sản" theo quy định tại khoản 2, Điều 178, BLHS.