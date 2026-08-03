Trả giá đắt vì thiếu kiềm chế khi tham gia giao thông

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố Thái Kiên Trì (SN 1988, quê Kiên Giang, nay thuộc tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 4/1/2023, Trì điều khiển xe máy lưu thông trên đường A4, quận Tân Bình (cũ), TPHCM. Khi đến giao lộ đường A4 - Nguyễn Thế Lộc, Trì nhìn thấy ô tô biển số 51K-934.22 do anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1986) điều khiển đang bật đèn xi-nhan để quay đầu. Cho rằng anh Cảnh “cản đường”, Trì điều khiển xe vượt qua rồi quay lại.

Hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Trì chạy xe đến trước một căn nhà trên đường A4 và dừng lại. Anh Cảnh cũng dừng ô tô gần đó rồi đi bộ về phía Trì.

Trong lúc cự cãi, anh Cảnh đấm 2 cái trúng vào mắt của Trì. Trì đánh trả lại rồi lấy dao cất trong túi đang đeo trước ngực đâm trúng vùng ngực đối thủ.

Trì không rút dao ra mà tiếp tục giằng co với anh Cảnh. Trong lúc giằng co, anh Cảnh rút dao ra tấn công Trì. Hai bên tiếp tục giằng co khiến Trì bị thương ở ngón tay. Trì ngã xuống đường và bị anh Cảnh dùng dao đâm trúng vai.

Người dân xung quanh đưa anh Cảnh đến bệnh viện cấp cứu, còn Trì bị giữ lại và trình báo công an.

Kết quả giám định xác định anh Cảnh bị nhiều thương tích, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41%. Trong khi đó, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Trì là 4%.

Cáo trạng xác định anh Cảnh cũng có một phần lỗi khi đánh Trì trước. Tuy nhiên, Viện KSND TPHCM nhận định hành vi của Trì đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Trì bị tạm giam từ ngày 7/7/2023 tại Trại tạm giam Chí Hòa, Công an TPHCM. Viện KSND TPHCM xác định Trì đã sử dụng dao - hung khí nguy hiểm tấn công anh Cảnh, gây thương tích có khả năng đe dọa tính mạng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công tố ghi nhận Trì được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai báo và bị hại cũng có phần lỗi.

Từ các căn cứ trên, Viện KSND TPHCM quyết định truy tố Thái Kiên Trì ra trước TAND TPHCM để xét xử về tội “Giết người”.

Do Trì không yêu cầu xử lý hình sự và không yêu cầu bồi thường dân sự nên cơ quan điều tra không xử lý anh Cảnh về hành vi gây thương tích cho Trì,