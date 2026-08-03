Nhóm người đánh nhau náo loạn tại quán Lắc Chill Hub, khu dân cư Việt Sing

Ngày 3/8, Công an phường An Phú, TP.HCM đang điều tra, lấy lời khai những người liên quan trong vụ xô xát đánh nhau náo loạn tại quán Lắc Chill Hub, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú.

Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 2/8, một số thanh niên xảy ra mâu thuẫn và lao vào đánh nhau tại quán Lắc Chill Hub trên đường D1, Khu dân cư Việt Sing. Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong quán đông khách.

Sau khi đánh nhau náo loạn trong quán bia, các đối tượng tiếp tục rượt đuổi nhau ra đường khiến cả khu vực náo loạn.

Vụ việc được cho không gây thương tích nghiêm trọng, nhưng gây mất ANTT. Nhận tin báo, Công an phường An Phú có mặt tại hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện quán Lắc Chill Hub cũng có thông báo xin lỗi khách hàng về sự cố trên. Theo cơ sở này, nguyên nhân được cho xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số khách hàng có mặt tại quán.