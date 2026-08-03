Khởi tố đối tượng chém người trọng thương vì mâu thuẫn thanh toán tiền ở quán nhậu

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Y Roen Bkrông (17 tuổi, trú tại xã Ea Knuếc, Đắk Lắk) để điều tra về hai hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nạn nhân bị chém trọng thương trong vụ án này là Y Đam Ayun (22 tuổi, trú tại xã Cuôr Đăng, Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, trước đó, Y Roen Bkrông cùng bạn đến một quán trên đường Lê Thánh Tông (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để ăn nhậu.

Trong quán có Y Đam Ayun cũng đang ăn nhậu ở bàn kế bên. Sau khi giao lưu, làm quen, cả hai tiếp tục mời nhau đến quán Cây Muồng gần đó để ăn nhậu tiếp.

Đến khi thanh toán tiền tại quán nhậu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Khi thấy Y Đam Ayun để lại 50.000 đồng trên bàn rồi ra về, Y Roen Bkrông liền đi xuống khu vực bếp lấy một con dao chặt xương, lao ra chém liên tiếp nhiều nhát vào người Y Đam Ayun. Thấy nạn nhân chảy nhiều máu, Y Roen Bkrông vứt dao xuống đường rồi gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng Y Roen Bkrông tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Ma Thuột triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức xác minh, điều tra và xác định đối tượng gây án là Y Roen Bkrông.

Theo kết luận giám định, Y Đam Ayun bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 28%; con dao là hung khí gây án có tính sát thương cao, thuộc danh mục vũ khí quân dụng.