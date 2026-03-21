TPHCM: Người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn, chưa rõ nguyên nhân

Ngày 21-3, Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, chiều 20-3, nhân viên khách sạn phát hiện một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài tử vong trong phòng ở tầng 3. Trên cơ thể nạn nhân có dấu hiệu thương tích nên khách sạn đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Công an TPHCM đang điều tra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ nhân viên khách sạn, người này đến thuê phòng lưu trú nhưng sau đó không thấy ra ngoài.

Khi kiểm tra, nhân viên phát hiện vụ việc và thông báo cho cơ quan chức năng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành trích xuất dữ liệu camera an ninh tại khách sạn và khu vực lân cận nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc.