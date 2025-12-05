Tình tiết bất ngờ vụ đốt quán cà phê khiến 11 người chết ở Hà Nội

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về các tội "Giết người" theo Điều 123 và "Hủy hoại tài sản" theo Điều 178.

Hùng được xác định là người mua xăng về đốt quán cà phê ở số 258 phố Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều ô tô, xe máy, hàng hóa…

Trước đó, ngày 17/11, vụ án được đưa ra xét xử và đã phải tạm hoãn do vắng nhiều người bị hại. Tại phiên tòa hôm đó, bị cáo có thái độ kỳ lạ khi hoàn toàn im lặng trước các câu hỏi của vị chủ tọa phiên tòa, dù trước đó vẫn trả lời câu hỏi của luật sư khi phiên tòa chưa bắt đầu.

Tại phần thủ tục, đại diện gia đình bị hại có ý kiến cho rằng, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán. Về vấn đề này, đại diện VKS khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như vậy. HĐXX sau khi hội ý tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với gia đình người bị hại.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại tòa, sáng 5/12.

Theo đại diện một gia đình bị hại, ngày 11/6, có một người đàn ông tìm đến nhà bà và kể rằng từng được một người thuê đốt quán với giá 30 triệu đồng nhưng ông đã từ chối

Tuy nhiên người đàn ông này từ chối. Gia đình người bị hại cho hay, cháu gái họ đã quay lại cuộc đối thoại với người đàn ông lạ nói trên và gửi đoạn video cho HĐXX.

Trước việc xuất hiện chứng cứ điện tử mới, HĐXX cho rằng đây là tình tiết mới cần giám định nên quyết định hoãn tòa, yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống trên để uống bia. Tại đây, Hùng gọi một lon bia 333 và một bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Lúc này, một người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: "Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?" rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: "Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta", sau đó Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, lúc hơn 21h ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống trên ngồi uống bia một mình.

Uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đi mua xô nhựa và mua xăng đổ vào xô nhựa, rồi mang về quán. Lúc này, trong quán đang có 2 nhân viên và 14 khách. Hùng đổ xăng ra trước của quán rồi bật lửa đốt khiến xăng bùng lên cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản, thiết bị máy móc khác. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Cao Văn Hùng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.