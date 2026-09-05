Tìm kiếm nhân chứng, đồ vật các vụ rạch túi vận động viên marathon
Sau khi tiếp nhận nguồn tin một số vận động viên tham gia giải chạy marathon ở Đắk Lắk đã bị kẻ gian rạch túi vải mang trên lưng để trộm cắp tài sản, Công an phường Tuy Hòa đã xác định có 5 trường hợp mất trộm điện thoại di động.
Liên quan vụ việc một số vận động viên Giải chạy “Tuy Hòa half marathon 2026 - Đón bình minh trên biển” tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bị rách túi vải trộm cắp tài sản như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/9 Công an phường Tuy Hòa cho biết, đã có thông báo tìm kiếm người biết việc và truy tìm đồ vật có liên quan.
Vận động viên tham gia Giải chạy “Tuy Hòa half marathon 2026 - Đón bình minh trên biển”.
Theo thông báo, ngày 2/9 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Giải chạy “Tuy Hòa half marathon 2026 - Đón bình minh trên biển” tại phường Tuy Hòa. Quá trình tham gia giải, 5 vận động viên chạy cự ly 5km đã bị kẻ gian rạch túi vải do ban tổ chức cấp phát mang trên lưng để trộm điện thoại di động. Thời gian xảy ra vụ việc từ 5h30’ đến 6h sáng 2/9 tại vị trí về đích và khu vực phát nước uống ở quảng trường tháp Nghinh Phong.
Túi vải vận động viên mang trên lưng đã bị kẻ gian rạch một vết dài để lấy trộm tài sản.
Công an phường Tuy Hòa đề nghị các vận động viên tham gia giải chạy và người dân có quay phim, chụp ảnh tại địa điểm và thời gian nêu trên, hoặc có thông tin đối tượng nghi vấn rạch túi vải trộm cắp tài sản, cần kịp thời hỗ trợ Công an phường Tuy Hòa, 233 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Liên hệ đồng chí Trần Công Nhuận. ĐT: 091.929.0377.
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Ngoài ra, Công an phường Tuy Hòa cũng đang truy tìm đồ vật liên quan các vụ rạch túi vải của vận động viên. Bao gồm 5 điện thoại di động: Iphone 15 Promax, gắn hai thẻ sim số 098.324.0998, 094.136.3878; Iphone 13 màu xanh dương có gắn thẻ sim 076.363.8906; Iphone 12 màu xanh đen, gắn thẻ sim 091.423.9377; Iphone 13 màu hồng và Samsung màu xanh dương.
Sau khi hoàn thành cự ly tại giải Tuy Hòa Half Marathon 2026, ít nhất 5 vận động viên phản ánh bị kẻ gian rạch túi, lấy điện thoại và tài sản; công an...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 11:06 AM (GMT+7)