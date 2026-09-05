Tạm giữ Trần Khánh Vy vì lừa bán vé xem Taylor Swift

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức bán vé các chương trình ca nhạc trên mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2023, Trần Khánh Vy (SN 2003, thường trú tại Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh) bị xác định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift qua mạng xã hội.

Đối tượng Trần Khánh Vy. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Ngày 7/8, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Khánh Vy để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ngoài việc bán vé chương trình của Taylor Swift, Trần Khánh Vy còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán nhiều loại vé các chương trình ca nhạc khác.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hành vi của Trần Khánh Vy liên hệ Điều tra viên Phạm Đình Lập qua số điện thoại 0912.641.486 hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.