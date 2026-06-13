Cặp đôi sa lưới sau 3 giờ móc túi tại điểm "Tiếp sức mùa thi" ở Đồng Nai

Đáng chú ý, đây là những tội phạm chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển lưu động qua nhiều địa phương để gây án.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 12/6, Công an xã Đại Phước tiếp nhận tin báo từ một người dân về việc bị mất trộm chiếc điện thoại iPhone 16 Pro 128GB màu trắng, trị giá hơn 25 triệu đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Theo trình báo, khoảng 9h50 cùng ngày, khi nạn nhân đang tham gia hỗ trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Nhơn Trạch thì bị các đối tượng lợi dụng sơ hở, chen lấn để móc túi chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy hành vi táo tợn của các đối tượng ngay tại khu vực thi cử, Công an xã Đại Phước đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng chức năng lập tức rà soát hệ thống camera, xác minh các đối tượng nghi vấn và tập trung lực lượng truy xét nóng.

Chỉ sau hơn 3 giờ tiếp nhận tin báo, đến khoảng 14h30 cùng ngày, Công an xã Đại Phước đã phối hợp với Công an phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh bắt giữ thành công các đối tượng khi chúng đang tìm cách lẩn trốn tại địa bàn này.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ gồm: Lê Văn Anh (SN 1962, ngụ tỉnh Gia Lai) đã có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Trần Thị Xí (SN 1964, ngụ TP. Đồng Nai) đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc điện thoại trên. Theo xác minh, đây là cặp đôi trộm cắp chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển lưu động qua nhiều địa phương để gây án.

Hiện Công an xã Đại Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.