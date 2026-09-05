Nguyễn Đức Anh nói dối 'đi đòi nợ' trước vụ thảm sát 3 mẹ con

Tối 4/9, Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, bị Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đức Anh bị xác định tấn công gia đình anh Nguyễn Viết Quang tại xã Bình Minh, khiến vợ anh là chị Hồ Thị Mai cùng hai con tử vong. Anh Quang bị thương nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nói với bạn sẽ 'tìm cách trả thù'

Theo điều tra, chiều 2/9, Đức Anh nhậu cùng khoảng 7 người tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, anh ta nói về việc bị bạn gái đòi chia tay và sẽ tìm cách trả thù nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 22h30, khi cuộc nhậu kết thúc, Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, nói rằng đến nhà người quen đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Trên đường đi, Đức Anh yêu cầu người bạn chở về phòng trọ ở phường Hố Nai để lấy đồ. Người bạn không biết Đức Anh lấy gì.

Tại phòng trọ, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu vào người, sau đó tiếp tục nhờ bạn chở đến địa điểm đã nói. Khi đến nơi, cũng chính là khu vực nhà bạn gái cũ, hắn yêu cầu người bạn chạy xe quanh để quan sát.

Phát hiện cha bạn gái cũ đi làm về, Đức Anh yêu cầu dừng xe và nói: "Để tao xử ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao".

Người bạn can ngăn, không để Đức Anh thực hiện ý định và chở anh ta trở lại phòng trọ nghỉ ngơi rồi về nhà.

Nguyễn Đức Anh bị bắt giữ sau khi gây trọng án. Ảnh: Thái Hà

Theo cơ quan điều tra, khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh tự lái xe máy, đeo khẩu trang, mang theo dao quay lại nhà bạn gái cũ. Anh ta đỗ xe phía sau, sau đó leo qua cổng rào nhà hàng xóm, lên mái nhà tìm cách đột nhập.

Nghe tiếng động từ khu vực giếng trời, cha cô gái ra xua đuổi. Đức Anh sau đó leo sang nhà anh Nguyễn Viết Quang ở kế bên để tiếp tục tìm đường đột nhập vào nhà ông này.

Sát hại cả gia đình để 'bịt đầu mối'

Khi mở cửa tầng hai đi xuống tầng trệt, Đức Anh bị anh Quang phát hiện, tri hô. Nghi phạm liền dùng dao tấn công.

Anh Quang chạy ra phía sau lấy một con dao chống trả nhưng làm rơi. Đức Anh tiếp tục đuổi chém khiến anh bị thương nặng. Nạn nhân mở cửa chạy ra đường kêu cứu nhưng vẫn bị nghi phạm đuổi theo, tấn công đến khi gục xuống, cách cổng nhà khoảng 15 m.

Theo kết quả điều tra, Đức Anh sau đó quay vào nhà anh Quang, chốt cửa cổng rồi tìm những người còn lại trong nhà để tiếp tục sát hại nhằm bịt đầu mối.

Sau khi gây án, Đức Anh ra mở cửa và bị lực lượng công an bắt giữ.