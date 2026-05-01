Người phụ nữ bị nhóm thiếu niên ném bom xăng vào nhà

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu và Lê Văn Toàn để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra ngày 15/9/2025, ấp Cái Tắc, xã Phú Tân, tỉnh An Giang.‎

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, trú tại ấp Cái Tắc, xã Phú Tân, tỉnh An Giang) do có mâu thuẫn cá nhân với người phụ nữ tên Ngọc nên đã rủ thêm các đối tượng tại địa phương gồm: Nguyễn Quốc Duy (biệt danh Duy Bủm, sinh năm 2010), Lê Văn Toàn (sinh năm 2004), Hà Tấn Kiệt (sinh năm 2010) và Nguyễn Huỳnh Phước Thịnh (biệt danh Tin, sinh năm 2010), cùng mang theo hung khí đến nhà chị Ngọc nhằm mục đích trả thù.

Lê Văn Toàn và Nguyễn Trọng Hiếu bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 15/9/2025, cả nhóm di chuyển bằng 3 xe mô tô, mang theo các chai bia chứa xăng cùng dao, rựa, sau đó ném vào nhà chị Ngọc gây cháy, làm hư hỏng một số tài sản.

Chưa dừng lại, nhóm này còn đứng trước nhà, la hét, thách thức, gây mất an ninh trật tự rồi mới rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng Hà Tấn Kiệt, Nguyễn Huỳnh Phước Thịnh và Nguyễn Quốc Duy chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.