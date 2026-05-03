Bắt loạt đối tượng truy nã đặc biệt tại cửa khẩu Mộc Bài

Trong hai ngày 30-4 và 1-5, tại luồng nhập cảnh Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp công an các địa phương đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận 4 đối tượng bị truy nã, truy tìm từ Campuchia trở về Việt Nam.

Theo đó, tối 30-4, lực lượng chức năng phối hợp Công an TP Hà Nội tiếp nhận 2 đối tượng ra đầu thú gồm Trần Duyên Thịnh (SN 1996) và Nguyễn Tuấn Nam (SN 1992), cùng trú tại TP Hà Nội, bị truy nã về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, lực lượng chức năng đã bàn giao hai đối tượng cho Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sang sáng 1-5, tại cùng địa điểm, các tổ công tác tiếp tục phát hiện và xử lý 2 trường hợp khác gồm Nguyễn Tấn Tài (SN 1996, quê Quảng Ngãi), bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Nguyễn Văn Hải (SN 1997, trú thôn Hà Môn, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh truy tìm liên quan hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thông báo cho công an các địa phương liên quan để tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.