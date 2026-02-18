Đánh bài ngày Tết: Khi nào “chơi cho vui”, khi nào vi phạm pháp luật?

Tụ họp gia đình, bạn bè và chơi vài ván bài ngày Tết thường được coi là hoạt động giải trí. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành không phân biệt thời điểm lễ tết khi xem xét hành vi đánh bạc.

Đánh bạc có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự - Ảnh: KT

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc hiện vật, trị giá từ 5 triệu đồng trở lên, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Khung hình phạt cơ bản là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm; trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, số tiền lớn hoặc tái phạm nguy hiểm, mức phạt tù có thể lên tới 7 năm.

Không chỉ người trực tiếp tham gia, hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc cũng bị xử lý nghiêm. Theo Điều 322 Bộ luật Hình sự, người tổ chức cho người khác đánh bạc, cho mượn địa điểm, lắp đặt phương tiện, thu tiền xâu, tiền hồ… có thể bị phạt tiền từ 50 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm; trường hợp phạm tội có tổ chức, chuyên nghiệp, quy mô lớn, mức phạt tù có thể lên tới 10 năm.

Trong trường hợp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi đánh bạc trái phép vẫn bị xử phạt hành chính theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, người tham gia đánh bạc trái phép có thể bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, không phân biệt số tiền dùng để đánh bạc là lớn hay nhỏ. Các hành vi rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc, hoặc tạo điều kiện cho việc đánh bạc cũng thuộc diện bị xử phạt.

Dưới góc độ pháp lý, ranh giới giữa “chơi cho vui” và “đánh bạc” không nằm ở số ván bài hay mức độ thân quen, mà nằm ở yếu tố được - thua bằng tiền hoặc hiện vật. Nếu chỉ chơi bài mang tính giải trí, không quy đổi thắng thua thành tiền, tài sản hay lợi ích vật chất, thì không bị coi là vi phạm pháp luật. Ngược lại, chỉ cần xuất hiện yếu tố cá cược, dù là số tiền rất nhỏ, hành vi đã có thể bị xử lý theo quy định.

Dịp Tết, lực lượng chức năng thường tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến cờ bạc, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.