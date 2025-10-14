Thiếu niên lên mái nhà dùng súng ná cao su bắn vỡ kính ô tô

Tối 13-10, thông tin từ Công an Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, làm rõ để xử lý việc một số ô tô bị bắn vỡ kính.

Theo đó, ngày 11-10-2025, Công an phường Dương Kinh tiếp nhận đơn trình báo của anh ĐXT (36 tuổi, trú tại xã Nghi Dương, Hải Phòng) về việc khoảng 22 giờ 38 phút cùng ngày, anh ĐXT điều khiển ô tô chở công nhân từ nhà máy Vinfast về đến đầu đường Tư Thủy thuộc tổ 11, phường Dương Kinh, TP Hải Phòng thì nghi bị bắn vỡ khoang kính số 3 bên trái ô tô.

Cùng lúc đó, ô tô do anh TXP (35 tuổi cùng trú tại xã Nghi Dương, Hải Phòng) điều khiển, dừng ở khu vực này cũng bị bắn vỡ khoang cuối của kính ô tô.

PĐP dùng súng ná cao su bắn vỡ kính ô tô. Ảnh: CAHP

Thiệt hại về kính ô tô của hai xe trên khoảng 12 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, các phòng nghiệp vụ Công an TP đã phối hợp với Công an phường Dương Kinh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương điều tra, làm rõ những người gây ra vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 22 giờ ngày 11-10-2025, PĐP (14 tuổi, trú tại TDP Tân Lập, phường Dương Kinh, Hải Phòng) sang chơi nhà NTTA (16 tuổi, trú tại Tổ 11, phường Dương Kinh, Hải Phòng).

PĐP và NTTA lên mái nhà NTTA, P cầm súng ná cao su ngắm bắn vào ba ô tô, trong đó có trúng vào hai ô tô của các anh ĐXT và TXP.