Bị chồng chém liên tiếp bằng 3 con dao, người vợ vẫn nghẹn ngào xin tòa khoan hồng

Những nhát dao trong cơn kích động tuổi xế chiều

Phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Trường (78 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, trầm lặng hơn thường lệ. Bà Nguyễn Thị B. (71 tuổi) bị hại trong vụ án cũng là vợ của bị cáo được dìu vào với dáng vẻ yếu ớt. Bước đi chậm chạp, cơ thể vẫn chưa hồi phục sau lần bị chồng chém nhiều nhát vào người. Ngồi cạnh bà B. là người con gái, luôn vòng tay ôm mẹ như một điểm tựa.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 14/7/2025, do không bán được mảnh đất như mong muốn, ông Trường rơi vào trạng thái bức bối, mất kiểm soát. Trong cơn kích động, ông điều khiển xe máy lao vào cổng nhà, đâm liên tiếp nhiều lần như trút giận.

Nghe tiếng động, bà B. chạy ra can ngăn. Nhưng thay vì dừng lại, người chồng buông lời đe dọa. Những lời qua tiếng lại nhanh chóng đẩy mâu thuẫn lên cao. Trong cơn nóng giận, ông Trường xô ngã vợ, dùng chân đạp liên tiếp.

Bị cáo Lê Thanh Trường tại phiên tòa.

Cơn bạo lực chưa dừng ở đó. Ông vào bếp lấy một con dao, chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt và bụng của vợ. Những nhát dao dồn dập khiến người phụ nữ không kịp chống đỡ.

Tiếng kêu cứu vang lên giữa khu dân cư khiến hàng xóm hoảng hốt chạy đến. Tuy nhiên, cổng nhà bị khóa, mọi người không thể tiếp cận để can ngăn. Bên trong, hành vi bạo lực tiếp tục diễn ra. Ông Trường ném dao ra ngoài về phía đám đông rồi quay lại lấy thêm 2 con dao khác, tiếp tục tấn công vợ mặc cho bà van xin.

Chỉ khi lực lượng công an có mặt, phá khóa cổng và khống chế đối tượng, sự việc mới chấm dứt. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 61%.

Kết luận giám định xác định, con dao bị cáo sử dụng thuộc danh mục có tính sát thương cao, đủ căn cứ để xử lý thêm hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kết luận bị cáo có hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

Lời xin giảm án khiến phòng xử lặng đi

Bị cáo Lê Thanh Trường xuất hiện tại tòa với dáng vẻ già nua, sức khỏe yếu. Hội đồng xét xử phải cho phép bị cáo được ngồi trong suốt phiên tòa. Suốt quá trình xét xử, nam bị cáo gần như không ngẩng đầu, né tránh ánh nhìn, đặc biệt là từ phía người vợ.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Trường thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do tuổi cao, trí nhớ giảm sút, ông không nhớ rõ đã chém bao nhiêu nhát, vào những vị trí nào trên cơ thể vợ. Giọng nói run rẩy, nhiều lúc phải nhờ người nhắc lại câu hỏi, bị cáo cúi đầu nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới bị hại. Nhưng điều khiến không khí phiên tòa trở nên nặng trĩu lại đến từ phía người bị hại.

Dù mang trên mình những vết thương nặng nề, bà B. vẫn nhiều lần xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bà nghẹn ngào: “Ông ấy sai rồi, nhưng vợ chồng sống với nhau cả đời, tôi mong tòa xem xét để ông ấy được nhẹ án, còn có cơ hội trở về”.

Những lời nói ấy khiến nhiều người dự khán không khỏi nghẹn lòng. Không ít người lặng lẽ lau nước mắt khi chứng kiến sự bao dung của người phụ nữ đã chịu đựng quá nhiều đau đớn.

Bà B. nhiều lần nghẹn ngào xin giảm án cho chồng.

Người thân của bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình, cho biết ông Trường tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh nền. Họ bày tỏ mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, không chỉ vì tình cảm gia đình mà còn vì lo ngại sức khỏe của bị cáo khó có thể chịu đựng thời gian dài trong trại giam.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, cần phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe.

Dẫu vậy, tòa cũng cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả và đặc biệt là được chính bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Thanh Trường 12 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù giam.

Phiên tòa khép lại trong sự trầm lắng. Người vợ già được con gái dìu ra về, bước chân nặng nề. Còn người chồng bị áp giải lên xe chở phạm nhân, dáng vẻ mệt mỏi, cô độc. Hai con người từng gắn bó cả cuộc đời, giờ rời đi theo hai hướng khác nhau.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một vụ án hình sự. Nó để lại nỗi ám ảnh về những cơn nóng giận mất kiểm soát, về hậu quả của bạo lực gia đình và cả những day dứt khi tình nghĩa vẫn còn, nhưng mọi thứ đã không thể vẹn nguyên như trước.