Thanh niên trèo rào, đột nhập nhà dân lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng

Ngày 6/3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đức Trọng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000, thường trú tại thôn 12, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra, xử lý liên quan đến vụ việc đột nhập nhà dân rồi lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng, tiền mặt

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thúy Lan (sinh năm 1974, thường trú tại thôn 17, xã Đức Trọng) đã đến Công an xã Đức Trọng trình báo về việc nhà riêng của mình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một sợi dây chuyền vàng, một nhẫn vàng, một lắc tay vàng, một đôi bông tai vàng cùng 8 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 170 triệu đồng.

Nguyễn Huy Hoàng bị giữ trong trường hợp khẩn cấp vì lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng của người dân tại xã Đức Trọng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Trọng đã phối hợp phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, trích xuất camera an ninh và xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Huy Hoàng.

Làm việc với lực lượng công an, Hoàng khai nhận, khi đang đi giao hàng qua khu vực thôn 17, xã Đức Trọng thì phát hiện nhà bà Lan đóng cửa, không có người bên trong nên đã trèo qua hàng rào bên hông nhà để đột nhập vào nhà qua cửa sổ rồi lục lọi, lấy trộm số vàng trên cùng 8 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng, Hoàng đã chia nhỏ vàng ra rồi bán tại 3 tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Trọng được hơn 145 triệu đồng, Hoàng đã tiêu xài cá nhân khoảng 20 triệu đồng.

Hiện, Hoàng đã giao nộp lại cho cơ quan Công an số tiền khoảng 142 triệu đồng và một đôi bông tai vàng chưa kịp bán.