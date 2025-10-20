Đánh người tới tấp rồi đe dọa: "Mày biết tao là ai không?"

Chiều 20-10, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ việc người đàn ông trình báo bị đánh trong lúc tham gia giao thông.

Vừa đánh người tới tấp, người đàn ông vừa đe dọa: "Mày biết tao là ai không?"

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh T.Q.T. (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cho biết khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, anh chạy xe máy trên đường Y Moan Ênuôl thì bất ngờ bị một người đi xe máy chặn đầu xe, chửi bới.

Sau đó, người này lao vào đánh anh T. tới tấp. Sau khi đấm đá liên tục vào người anh T., người đàn ông lên xe máy lái xe phóng đi.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T. đã tới Công an phường Buôn Ma Thuột trình báo rồi vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

"Tôi bị đánh gây thương tích ở miệng và đau nhiều chỗ trên cơ thể. Hiện tôi đang chờ bác sĩ đọc kết quả và hướng điều trị" – anh T. nói.

Theo các đoạn clip ghi lại, người đàn ông đi xe máy lao vào đấm đá anh T. gây chảy máu ở miệng. Thấy người đánh mình bỏ đi, anh T. chạy theo yêu cầu ở lại giải quyết thì người này xuống xe rồi tiếp tục lao vào đấm đá tới tấp.

Vừa đánh, người đàn ông này vừa chửi bới, đe dọa "Mày biết tao là ai không?"