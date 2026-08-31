Tạm giữ hình sự kẻ hành hung thiếu niên 16 tuổi tại phòng gym Ninh Bình

Ngày 31/8, lãnh đạo Công an xã Quỹ Nhất cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Dưỡng (SN 1980, trú thôn Thúc Kháng, xã Quỹ Nhất) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan tố tụng công bố quyết định tạm giữ với Lâm Đình Dưỡng. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 27/8, Công an xã Quỹ Nhất tiếp nhận đơn tố giác của ông Đ.V.B (trú thôn Giáo Lạc, xã Quỹ Nhất) về việc Dưỡng đánh gây thương tích cho con trai ông là cháu Đ.N.G.P (SN 2010) và có hành vi gây rối trật tự công cộng tại một phòng tập gym ở thôn Giáo Lạc vào ngày 26/8. Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an xã Quỹ Nhất đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Ninh Bình tiến hành xác minh, triệu tập người có liên quan, thu thập thông tin tài liệu làm rõ vụ việc.

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lâm Đình Dưỡng để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền bài viết của một phụ huynh phản ánh con trai 16 tuổi bị hành hung tại phòng tập gym ở xã Quỹ Nhất, gây sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung bài viết, khoảng 17h20 ngày 26/8, người cha nhận được điện thoại từ con trai báo bị một người đàn ông hành hung tại phòng tập gym. Khi đến nơi, ông thấy con trai trong tình trạng ôm đầu khóc, vùng đầu sưng và kêu đau. Theo lời kể của thiếu niên, trước đó, một người đàn ông cùng tập gym rủ em vật tay và cá cược tiền nhưng em không đồng ý. Sau đó, người đàn ông này được cho là đã dùng tay, chân đánh vào người và vùng đầu của em.