Khởi tố giám đốc bán gần 34 nghìn cuốn sách giáo khoa giả

Ngày 11/8, Công an TP Đồng Nai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT -Phòng cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tăng Tiến (sinh năm 1987, ngụ khu phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Buôn bán hàng giả”.

Đối tượng Nguyễn Tăng Tiến tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Theo Công an TP Đồng Nai, quá trình điều tra xác định năm 2022, Nguyễn Tăng Tiến đăng ký đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Tăng Tiến, hoạt động kinh doanh Nhà sách Tăng Tiến tại địa chỉ: khu phố Mỹ Khoan, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai chuyên mua bán sách giáo khoa, sách bài tập, sách tiếng Anh các cấp học và văn phòng phẩm.

Từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Tăng Tiến là Giám đốc, trực tiếp đại diện doanh nghiệp ký kết hợp đồng và thực hiện việc mua sách giáo khoa chính hãng từ các công ty, đơn vị phân phối để kinh doanh tại Nhà sách Tăng Tiến.

Tháng 4/2024, vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Tăng Tiến đã nhiều lần mua tổng cộng 33.809 cuốn sách gồm sách giáo khoa, sách bài tập, sách tiếng Anh của các cấp học mang dấu hiệu giả của bộ sách “Chân trời sáng tạo” thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rồi đưa về bày bán tại Nhà sách Tăng Tiến nhằm mục đích kiếm lời.

Kết quả giám định xác định 33.809 là hàng giả, tổng giá trị hàng hóa gần 598 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai điều tra làm rõ.