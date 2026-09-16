Tạm giữ hình sự con dâu đâm chết mẹ chồng

Ngày 16/9, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, ngày 15/9, Công an xã Tân Phú Trung nhận được tin báo xảy ra vụ giết người tại nhà ông Cao Minh Lễ, sinh năm 1969, ngụ ấp An Hòa Nhất, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú Trung nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường và bắt giữ đối tượng gây án.

Huỳnh Thị Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Huỳnh Thị Nghĩa, sinh năm 1990, kết hôn với con trai bà L.T.T, sinh năm 1970 (mẹ chồng của Nghĩa) vào năm 2011 và có 2 người con gái. Đến khoảng năm 2023 thì chồng bỏ đi và Nghĩa sống ở chung nhà với bà T. Mọi sinh hoạt đều tự lo nên Nghĩa phải đi làm thuê để nuôi con nhỏ.

Trong quá trình sinh sống chung, giữa Nghĩa và gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 3h30 ngày 15/9, Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nghĩa để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.