Truy nã CEO của Box Việt Nam Bùi Bá Hiến

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến (SN 1990), thường trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Theo Công an, Bùi Bá Hiến bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự. Bị can hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định truy nã của Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Bùi Bá Hiến.

Trước đó, ngày 24/7, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Bùi Bá Hiến để điều tra về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Bùi Bá Hiến được biết đến là CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực marketing, truyền thông, nội dung số và thể thao điện tử.

Box Việt Nam từng tập trung vào lĩnh vực gaming, streamer và eSports. Doanh nghiệp này cũng từng nắm bản quyền phát sóng giải đấu League of Legends Champions Korea (LCK) giải vô địch bộ môn Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất tại Hàn Quốc. Box Việt Nam giữ bản quyền phát sóng giải này ở Việt Nam từ tháng 6/2021.

Theo thông báo truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Bùi Bá Hiến, người dân cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2), địa chỉ số 169 đường Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan công an cung cấp số điện thoại 0985.295.922, điều tra viên Nguyễn Tiến Lộc, để tiếp nhận thông tin liên quan.