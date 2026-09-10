Tạm giữ đối tượng đổ xăng vào người vợ cũ rồi châm lửa

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Sang (SN 1983, trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, Sang và chị L.T.T.L. (SN 1986, trú ấp An Phú, xã Bình Hòa, tỉnh An Giang) từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn khoảng một năm. Trước đó, hai người thường xảy ra mâu thuẫn tình cảm do ghen tuông.

Nguyễn Văn Sang tại cơ quan công an.

Khoảng 7h50 ngày 7/9, Sang mang theo khoảng 1 lít xăng đến nhà chị L. tại ấp An Phú để giải quyết mâu thuẫn. Do chị L. chưa về nhà, Sang ở lại chờ.

Đến khoảng 9h cùng ngày, khi chị L. trở về, hai bên xảy ra cự cãi. Sang đổ xăng lên người chị L. rồi nhiều lần tìm cách châm lửa. Dù người nhà chị L. can ngăn, Sang vẫn tiếp tục thực hiện hành vi, khiến nạn nhân bị bỏng.

Gia đình chị L. sau đó dập lửa và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu. Sau khi gây án, Sang đến Công an xã Bình Hòa đầu thú.