Từ diễn viên tài năng đến “cáo già” trong đường dây ma túy

Đối tượng Kiều Thị Thanh, tức diễn viên Kiều Thanh và một số đối tượng cùng ma túy bị thu giữ trong vụ án

Từ một chiến dịch

Tiếp tục thực hiện chiến dịch phòng, chống ma túy với chủ đề “Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy theo kế hoạch của CATP Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng CAP Yên Hòa chỉ đạo đơn vị triển khai đồng loạt các biện pháp truy quét. Cũng trong chiến dịch này, qua công tác rà soát các đối tượng có biểu hiện mua bán công cụ sử dụng ma túy trên địa bàn, CAP Yên Hòa phát hiện Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại số 393 La Thành, phường Giảng Võ, Hà Nội) thường xuyên bán “cóng” cho các “con nghiện” nên đã tiến hành theo dõi.

Ngày 19-7, xác định Đông đang đi giao hàng cho khách, trinh sát đã bắt giữ đối tượng tại khu vực số 148 Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa). Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 10 bộ “cóng” thủy tinh. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, CAP Yên Hòa cũng thu giữ tổng số 781 dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai đồng loạt các mũi trinh sát, nhằm “quét vét” toàn bộ các “mắt xích” có liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến Nguyễn Thị Đông.

Theo tài liệu điều tra, Đào Thị Thanh Hằng (SN 1966, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) làm nghề chế tác thủy tinh. Khoảng năm 2024, Hằng đang ở hiệu thuốc do Trần Thị Thu Hương (SN 1965, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ thì có khách mang “cóng” thủy tinh mẫu tới hỏi mua để sử dụng ma túy. Nhận thấy một “món hời”, Hương lập tức đề nghị Hằng mang mẫu này về nghiên cứu, sản xuất và cùng nhau buôn bán. Với kinh nghiệm sẵn có, Hằng nhanh chóng sản xuất hàng loạt, trở thành nhà cung cấp số lượng lớn cho Trần Thị Thu Hương và Nguyễn Thị Đông với giá rất “bèo”, chỉ từ 10.000 - 20.000 đồng/bộ.

Nhận được hàng, Hương giao cho nhân viên quầy thuốc của mình bán với giá 30.000 đồng/bộ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Đông mang số “cóng” về nơi ở tại phường Khương Đình, Hà Nội bán với giá từ 50.000 - 220.000 đồng/bộ. Cùng với chồng là Phạm Tiến Vinh (SN 1978), Đông thuê thêm Tô Mộng Thởi (SN 1957, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đi giao cho khách khi có đơn đặt hàng. Từ một “mắt xích” nhỏ, lực lượng công an đã ngay lập tức mở rộng điều tra, bắt giữ tổng cộng gần 100 đối tượng có liên quan, thu giữ gần 7kg ma túy dạng Methamphetamine, hơn 1kg ma túy dạng Ketamine, gần 83gam ma túy dạng MDMA, gần 117 gam ma túy dạng Heroin, 1 khẩu súng ngắn tự chế cùng 12 viên đạn.

Trong số 97 đối tượng được xếp vào 6 nhóm tội danh (gồm: Mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép chất ma túy; Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng) có một cái tên khiến cộng đồng mạng bất ngờ, đó là Kiều Thị Thanh, tức Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) - diễn viên Kiều Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

“Cáo già” trong đường dây ma túy

NSƯT - diễn viên Kiều Thanh được biết đến với vai diễn Trà “cave” trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”. Vai diễn “để đời” đã giúp tên tuổi của Kiều Thanh vụt sáng, khán giả yêu thích quen mặt, nhớ tên. Từ Trà “cave”, Kiều Thanh sau này cũng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình đình đám khác. Năm 2015, cô được phong danh hiệu NSƯT. Nói về Kiều Thanh, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng - Trưởng CAP Yên Hòa khẳng định, đây thực sự là một “cáo già” với sự lọc lõi, ranh ma trong từng hành động.

Kể lại việc bắt vợ chồng Kiều Thanh (đêm 26, rạng sáng 27-7-2026), chỉ huy CAP cho biết, nữ diễn viên này sử dụng số Zalo của chị dâu là Trịnh Minh Hải (SN 1984, cùng ăn ở, giúp việc cho Thanh tại nhà số 18-B11 Đầm Trấu, phường Hồng Hà, Hà Nội) đặt “cóng” của Nguyễn Thị Đông để sử dụng ma túy. 0h45 ngày 27-7, khi Hải ra nhận “hàng” thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Cùng thời điểm trên, Trịnh Kim Cương (SN 1970, là chồng của Kiều Thanh) khi đang sử dụng ma túy cùng vợ mãi không thấy Hải quay lại thì mở cửa ra ngoài tìm. Ngay lập tức, Cương cũng bị trinh sát khống chế. Kiểm tra hành chính tại nhà số 18-B11 Đầm Trấu, cơ quan công an phát hiện vợ chồng Thanh - Cương đang sử dụng ma túy tại tầng 2. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 2 điện thoại di động, 2 đĩa sứ, 1 đĩa gỗ có tinh thể màu trắng, 2 túi nilon dính tinh thể màu trắng, 1 ống hút cuốn bằng tờ 10.000 đồng, 1 ống hút bằng gỗ, 1 ống hút nhựa, 1 bình hút tự tạo, 1 “cóng” thủy tinh để sử dụng ma túy…

Tại sao nói Kiều Thanh là “cáo già”? Bởi lẽ, toàn bộ quá trình mua bán, giao dịch ma túy, nữ diễn viên này đều giao cho chị dâu là Trịnh Minh Hải xử lý. Hải không chỉ là người nhận “hàng” mà còn trực tiếp nhiều lần đi giao cho khách. Mọi quá trình trao đổi, làm việc với khách, Thanh đều sử dụng số Zalo của Hải để nói chuyện. Ngoài ra, Thanh chưa một lần trực tiếp đưa ma túy cho Hải mà thường để vào trong cốp xe máy điện và dặn chị dâu lấy “hàng” ở đó. “Khi bị bắt, Thanh không thừa nhận việc sử dụng ma túy, chỉ nhận cốc nước từ chồng mà không biết bên trong là thứ gì. Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định mình không tham gia mua bán ma túy. Tuy nhiên, bằng quyết tâm truy quét cả đường dây, chúng tôi đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi của Kiều Thị Thanh…” - chỉ huy CAP Yên Hòa nói.

Để triệt xóa đường dây ma túy này, CAP Yên Hòa huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chia làm 7 mũi tỏa đi các điểm bán lẻ ma túy, truy vết các đối tượng có liên quan. “Anh em rất vất vả, suốt 11 ngày đêm toàn ăn ngủ tạm bợ ngoài đường. Có đồng chí đang ăn dở thì phải bỏ lại để lên đường. Quãng đường mỗi ngày di chuyển có khi cả trăm cây số bằng xe máy…” - Thiếu tá Cao Xuân Hương, Phó trưởng CAP Yên Hòa chia sẻ.

“Chiều 27-7, anh em chúng tôi vẫn tiếp tục bám các nguồn tin. Địa điểm thay đổi liên tục, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều di chuyển bằng xe máy. Hôm đó Hà Nội mưa tầm tã, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, anh em mặc áo mưa nhưng chẳng thấm tháp gì. Chỉ huy phải liên tục gọi, nhắn tin động viên anh em cố gắng và trực tiếp đi cùng một mũi trinh sát. Vì thế, anh em chúng tôi càng thêm quyết tâm…” - Đại úy Trần Việt Hùng, cán bộ CAP Yên Hòa kể.

Bạc mặt vì lái xe máy đường dài, ngủ gục sau lưng đồng nghiệp, mắt díp lại vẫn phải cố mở ra để nhìn đường, chiếc bánh giò nóng hổi trên tay vừa đưa lên miệng đã vội đặt xuống để lên xe đi, có đoạn đường ngập phải dắt xe cả một quãng dài… tất cả những khó khăn, trở ngại ấy cũng không thể nào ngăn nổi ý chí quyết tâm của các chiến sĩ trong chiến dịch truy quét ma túy này. Họ chính là những con người vẫn ngày đêm âm thầm, lặng lẽ hy sinh bản thân để giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống nhân dân…