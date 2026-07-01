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Khởi tố và bắt giữ kẻ đâm chết nhân tình của vợ cũ

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Nhựt Trường (SN 1998, ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin điều tra ban đầu, Trường có mâu thuẫn với Trần Văn Thành (SN 1998, ngụ xã An Long). Nguyên nhân do Thành có quen biết với người vợ cũ đã ly hôn của Trường.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Đặng Nhựt Trường.

Cán bộ điều tra lấy lời khai đối với Đặng Nhựt Trường.

Cả hai hẹn gặp mặt giải quyết. Thành dùng dao rượt đuổi chém Trường nên đối phương rút con dao đâm vào ngực trái. Hậu quả, Thành tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành công tác điều tra, xử lý theo quy định.

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Theo Thanh Mỹ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/07/2026 13:27 PM (GMT+7)
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