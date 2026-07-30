Tạm giữ cha dượng bạo hành, bóp cổ bé trai 3 tuổi gây thương tích

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 26/7, Công an xã Bàu Cạn tiếp nhận tin báo của chị N.T.M.T. (SN 2006, ngụ thôn Tân Lạc, xã Bàu Cạn). Theo trình báo, sau khi đi làm về, chị phát hiện chồng là Nguyễn Hữu Nam đang ôm con riêng của mình là cháu N.H.M.K (SN 2023) và liên tục xin lỗi.

Nguyễn Hữu Nam. Ảnh CA Gia Lai.

Kiểm tra cơ thể con, chị T phát hiện trên vùng mặt và cổ cháu K có nhiều vết thương. Nam thừa nhận đã đánh cháu bé. Ngay sau đó, chị đưa con đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai để thăm khám, điều trị và trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bàu Cạn khẩn trương xác minh, làm việc với những người liên quan. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Nam khai nhận đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu K, gây thương tích.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.