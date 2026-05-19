Bạo hành bé trai hơn 1 tuổi gây tử vong, bảo mẫu ở Quảng Ngãi lĩnh 20 năm tù

Ngày 18/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú phường Cẩm Thành) về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, sáng 16/7/2025, cháu L.A.K. (SN 2024) được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ.

Trong quá trình chăm sóc, do K. quấy khóc, Quyên đã nhiều lần có hành vi bạo lực, ném mạnh cháu xuống nệm, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Nguyễn Thị Quyên tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi phát hiện cháu bé có biểu hiện tím tái, co giật, bị cáo cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 5/8/2025, cháu bé tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân cháu K. tử vong là suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não. Cơ quan chuyên môn kết luận chấn thương hình thành do vùng đầu va đập với vật tày. Cơ quan điều tra cũng xác định cơ sở giữ trẻ này hoạt động không phép.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Tuy nhiên, trong trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 279 triệu đồng.