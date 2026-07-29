Tạm giam Lê Thanh Duy SN 2005 do quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi

Ngày 29/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Duy, sinh năm 2005, cư trú Ấp 5, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Lê Thanh Duy. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Qua điều tra, xác minh được biết, em P.T.P. 12 tuổi 9 tháng, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp có mối quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ với Lê Thanh Duy. Từ khoảng tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, giữa em L và Duy phát sinh quan hệ tình dục tự nguyện với nhau 10 lần tại phòng trọ của Duy, địa chỉ ấp Tân Phú 2, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, khi em L chưa đủ 13 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, quản lý, giáo dục tốt đối với con em mình, nhất là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên. Không để các đối tượng dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại, làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ.