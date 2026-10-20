Danh tính và lời khai của 3 đối tượng đập vỡ kính hàng loạt ô tô ở Nghệ An

Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về nhóm đối tượng gây ra vụ đập vỡ kính hàng loạt xe ô tô trên địa bàn. Theo đó, chỉ sau 24h tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cùng công an các phường đã nhanh chóng truy xét, tóm gọn nhóm gồm 3 đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng gây ra vụ đập vỡ kính hàng loạt xe ô tô tại Nghệ An đã bị công an bắt giữ. Sau khi đập vỡ kính 9 xe ô tô nhưng nhóm đối tượng không tìm thấy tài sản bên trong. Ảnh: Công an Nghệ An

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Lý Xuân Hoạt (SN 2009), N.Đ.H (SN 2013, cùng trú tại phường Hoàng Mai) và Hồ Hùng Mạnh (SN 2010, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Do thiếu tiền tiêu xài, 3 đối tượng thống nhất tìm các xe ô tô không có người trông coi, đập bể kính để lấy trộm tài sản. Hoạt điều khiển xe mô tô chở H và Hùng đi theo tuyến quốc lộ 1A từ địa phận phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Nghệ An

Khoảng 2h sáng ngày 19/10, khi đến địa phận xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, phát hiện xe ô tô không có người trông coi, Hoạt xuống xe, cầm theo 1 dụng cụ phá kính ô tô khẩn cấp để đập vỡ cửa kính lái phía sau với mục đích tìm kiếm tài sản để lấy trộm. Còn H điều khiển xe mô tô chở Mạnh, đứng cách đó khoảng 30m để cảnh giới. Tuy nhiên, do không thấy tài sản có giá trị, 3 đối tượng di chuyển, tìm các xe ô tô khác.

Với cách thức như trên, khoảng 3h sáng 19/10 tại phường Thành Vinh, lợi dụng vỉa hè chung cư không có camera an ninh và người trông coi, Hoạt đã sử dụng dụng cụ phá kính đập liên tiếp 8 xe ô tô nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Hàng loạt xe ô tô bị nhóm đối tượng đập vỡ kính gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Tình

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô (không BKS), 1 dụng cụ phá kính khẩn cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và các hành vi vi phạm liên quan của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.