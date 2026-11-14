Người phụ nữ hất nước bún lên ô tô ở Đắk Lắk khai gì khi làm việc với công an?

Ngày 13/11, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị đã mời bà H. (47 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) đến làm việc để xác minh hành vi hất chất bẩn lên ô tô của người dân đỗ bên đường.

Bà H. tại cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một phụ nữ hất chất bẩn lên chiếc taxi màu đỏ đỗ trên đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột. Theo thông tin chia sẻ, người phụ nữ này là chủ một quán bún thịt nướng ven đường. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc tài xế đỗ ô tô gần quán.

Sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bất bình trước hành động của người phụ nữ, cho rằng dù có bất đồng về việc đỗ xe, việc cố tình làm bẩn tài sản của người khác là cách ứng xử không phù hợp.

Anh C. (19 tuổi, trú tại Đắk Lắk), người đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, xác nhận mình chính là tài xế trong sự việc. Anh cho biết chia sẻ câu chuyện với mong muốn những hành vi ứng xử thiếu văn minh tương tự không tái diễn.

Theo lời kể của anh C., khoảng 15h ngày 9/11, anh điều khiển ô tô đến đỗ trên đường Lê Thánh Tông, gần một quán bún thịt nướng. Do biết khu vực có hàng quán kinh doanh, anh chủ động đỗ xe dịch lên phía trước, gần gốc cây, thay vì đỗ chắn ngang khu vực kinh doanh.

Khoảng 20 phút sau, khi quay lại lấy xe, anh C. tá hỏa phát hiện nhiều chất bẩn bám trên ô tô, kèm mùi hôi nồng nặc giống mắm tôm.

Xe của anh C. bị tạt nước bẩn.

Nam tài xế sau đó đến trao đổi với chủ quán bún và hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, do đang vội đi đón khách nên anh C. không tiếp tục tranh cãi mà nhanh chóng rời đi. Anh cho biết đã đưa ô tô đi rửa với chi phí 200.000 đồng.

Để làm rõ sự việc, anh C. trích xuất camera từ một cửa hàng gần đó nhằm chứng minh vị trí đỗ xe của mình không chắn ngang khu vực kinh doanh, đồng thời lưu lại hành động của người phụ nữ.

Làm việc với cơ quan công an, bà H. trình bày do nam tài xế đỗ ô tô trước quán nên đã nhắc nhở người này di chuyển xe lên phía trên để thuận tiện cho việc kinh doanh. Tuy nhiên, theo lời bà, tài xế không làm theo mà còn nói sẽ báo công an.

Bực tức trước sự việc, khi đi đổ rác, bà H. đã tiện tay hất nước bún thừa lên chiếc ô tô của nam tài xế.

Sau khi được lực lượng công an phân tích, chỉ rõ hành vi không đúng, bà H. thừa nhận hành động của mình, gửi lời xin lỗi nam tài xế và cam kết không tái phạm.

Công an phường Buôn Ma Thuột đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.