Kẻ hành hạ con riêng của người tình: Do bị cáo nóng nảy

Chiều 13/11, Phúc bị TAND Khu vực 16 - TP HCM tuyên phạt một năm 3 tháng tù về tội Hành hạ người khác.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm thân thể, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của bị hại.

Tuy nhiên, tòa ghi nhận cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, đại diện bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu bồi thường.

Bị cáo Nguyễn Hiền Phúc bị TAND Khu vực 16 xét xử chiều 13/11. Ảnh: TAND Khu vực 16

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2025, Phúc sống cùng người tình và con gái riêng 3 tuổi của cô tại nhà ở phường Lái Thiêu. Trong thời gian chung sống, Phúc nhiều lần đánh đập cháu bé.

Giữa tháng 1, khi người mẹ đi làm, giao con gái cho Phúc chăm sóc, cháu bé khóc vào buổi tối. Phúc bóp cổ để bé ngừng khóc, sau đó nắm cổ đặt xuống nệm.

Cuối tháng 3, Phúc đi làm về, thấy con riêng của người tình đang khóc nên tức giận, đạp vào lưng khiến bé ngã xuống nệm, rồi liên tiếp đánh vào mông và mặt.

Ngày 22/4, Phúc tiếp tục đánh vào tay, mặt cháu bé. Tối đó, người mẹ đi làm về, phát hiện trên mặt và tay con còn vết hằn nên dùng điện thoại chụp lại. Ba tháng sau, cô mới trình báo công an về hành vi của Phúc.

Phúc đạp vào lưng khiến cháu bé ngã xuống nệm. Ảnh: Cắt từ clip.

Tại tòa, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng nêu. "Tính tình bị cáo nóng nảy nên đã không kiểm soát được hành vi của mình", Phúc giải thích, bày tỏ hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện bị hại cũng đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho Phúc, không yêu cầu bồi thường thiệt hại.