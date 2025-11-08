Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sinh viên đại học bẻ gương chiếu hậu hàng loạt xe ô tô

Để có tiền trả nợ, D đã trộm gương chiếu hậu của hàng loạt xe ô tô để ngoài đường.

Ngày 8-11, Công an phường Phú Lợi, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Nguyễn Thanh D (18 tuổi, thường trú tại Tây Ninh) để điều tra liên quan đến vụ bẻ trộm hàng loạt gương chiếu hậu xe ô tô.

Hàng loạt xe ô tô bị bẻ gương chiếu hậu.

Thông tin ban đầu, đêm 7-11 người dân ở khu dân cư Phú Hòa 1 trình báo bị trộm hàng loạt gương chiếu hậu của xe ô tô khi đang để ngoài đường.

Ngay lập tức, Công an phường Phú Lợi cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng điều tra.

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ được D cùng nhiều bộ gương chiếu hậu của ô tô. Bước đầu D khai nhận đã thực hiện trộm gương chiếu hậu của khoảng trên 10 chiếc xe ô tô.

D khai, nợ khoảng vài triệu nhưng không có tiền trả. Chính vì thế D nảy sinh ý định trộm gương chiếu hậu của xe ô tô để bán lấy tiền trả nợ.

Đến khuya, D đi đến các khu dân cư tìm những xe ô tô đậu ngoài đường và quan sát không có camera an ninh rồi bẻ trộm gương chiếu hậu.

D còn khai đang là sinh viên năm nhất của một trong đại học trên địa bàn phường Phú Lợi.

Theo KHẢ DOANH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/11/2025 17:37 PM (GMT+7)
