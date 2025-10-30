Giấu 2,2 lượng vàng trên mái nhà cũng bị trộm "xơi"

Ngày 29/10, chị P.T.H. (ngụ ấp 4 Thanh Phú, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ đối tượng và thu hồi 2,2 lượng vàng trao trả cho gia đình. Chị H. cho biết, đây là toàn bộ số tài sản mà gia đình chị H. đã tích góp, dành dụm trong nhiều năm mới có được.

Tập thể Công an xã Bến Lức được khen thưởng sau khi khám phá nhanh vụ trộm vàng.

Cũng trong ngày, UBND xã Bến Lức đã trao giấy khen, tiền thưởng cho tập thể và cá nhân Công an xã Bến Lức có thành tích khám phá nhanh vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Trước đó, chị H. đi làm về thì phát hiện mái nhà bị cạy bung, số vàng 2,2 lượng chị cất trên mái nhà đã không còn nên trình báo với Công an. Quá trình xác minh, Công an xã nhanh chóng xác định 2 đối tượng chuyên hành nghề tháo dỡ nhà thuê là Nguyễn Việt Trung (SN 1970, quê Cần Thơ) và Bùi Văn Chính (SN 1998, quê Vĩnh Long) đã thực hiện vụ trộm nên tổ chức truy xét. 2 đối tượng bị bắt khi đang ở nhà trọ trên địa bàn xã, tài sản của chị H. trị giá hơn 320 triệu đồng được thu hồi.