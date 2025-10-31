Cơ sở pháp lý vụ người đàn ông bị khởi tố vì trộm hai trái mít trị giá 387.000 đồng

Ngày 27/10, Công an xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi (34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) về hành vi "Trộm cắp tài sản" theo điểm b, khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự với hành vi trộm cắp 2 quả mít có giá 387.000 đồng. Việc Lợi bị khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản" với giá trị dưới 2 triệu đồng là do trước đó Lợi phạm tội "Trộm cắp tài sản" nhưng chưa được xóa án tích.

Lê Hoàng Lợi (trái) cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an xã Mỹ Đức Tây

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố Lợi về hành vi "Trộm cắp tài sản" là có căn cứ pháp lý, phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, ông cho rằng, để xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ việc này, cần đánh giá kỹ lưỡng về giá trị tài sản bị chiếm đoạt cũng như mục đích giáo dục, răn đe và tính nhân văn của pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, thực tế cho thấy, khi bị phát hiện, Lợi đã tỏ ra hối lỗi và xin được tha thứ. Chủ vườn sau đó cũng đã nhận lại hai quả mít, do đó thiệt hại thực tế không còn. Hành vi của Lợi mang tính chất đơn lẻ, bộc phát, xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, giá trị tài sản chiếm đoạt rất nhỏ.

"Với các yếu tố này, hành vi của Lợi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự mà có thể xử phạt hành chính theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng", luật sư Nguyễn Văn Nam nêu quan điểm.

Luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng, việc phân biệt giữa hành vi vi phạm hành chính và hành vi phạm tội hình sự phải dựa trên mức độ nguy hiểm cho xã hội. Trong trường hợp của Lợi, giá trị tài sản không đáng kể nhưng lại bị khởi tố hình sự chỉ vì có "nhân thân xấu", điều này đặt ra câu hỏi liệu pháp luật đang bị vận dụng một cách cứng nhắc, thiếu linh hoạt so với tinh thần nhân đạo vốn có của nó.

"Các tội xâm phạm sở hữu cần được đánh giá lại cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, tránh việc hình sự hóa những hành vi có tính chất nhẹ, ít nguy hiểm", luật sư Nguyễn Văn Nam nói.

Luật sư Nguyễn Văn Nam dẫn quy định tại khoản 2 Điều 8 Bộ luật Hình sự, theo đó những hành vi tuy có dấu hiệu tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Từ quy định này, luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đồng Tháp hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 46 Bộ luật Hình sự như: trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại, buộc công khai xin lỗi.

"Việc xử lý hành vi của Lợi bằng các biện pháp thay thế hình phạt không chỉ thể hiện tính nhân đạo, khoan dung của pháp luật, mà còn giúp răn đe, giáo dục ý thức pháp luật cho người dân một cách thuyết phục và hợp tình, hợp lý", luật sư Nguyễn Văn Nam khẳng định.