Kẻ đâm chết người tình của mẹ từng “đi lạc” ở Khánh Hòa

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, đối tượng này chính là nam thanh niên đã từng “đi lạc” ở tỉnh Khánh Hòa cách đây hơn hai tháng.

Theo Công an xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, chiều 26/10/2025, người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên “đi lạc” trên đường quốc lộ 1A gần cầu Ninh Mã, xã Đại Lãnh, nên trình báo Công an địa phương. Khi Công an xã Đại Lãnh tiếp cận kiểm tra thì nam thanh niên này có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, không cung cấp tên tuổi, nơi cư trú…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk công bố lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Khôi.

Sau khi đưa nam thanh niên này về Trung tâm y tế Vạn Ninh kiểm tra sức khỏe, Công an xã Đại Lãnh thông báo trên trang Fanpage của đơn vị để tìm kiếm người thân.

Trong đêm 27/10/2025, chị Nguyễn Thị M.K (SN 1992, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đến nhận đó là Nguyễn Văn Khôi - em ruột của mình. Đến ngày hôm sau (28/10/2025), người dân tại một khu phố ở phường Tuy Hòa phát hiện Khôi có dấu hiệu trộm cắp tài sản nên truy chặn, trình báo cơ quan công an xác minh, xử lý.

Nguyễn Văn Khôi khi "đi lạc" ở xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa hôm 26/10/2025.

Như Báo CAND đã thông tin, ông Nguyễn Văn Th (SN 1964, trú tại thôn Diêm Hội, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm với mẹ ruột của Nguyễn Văn Khôi là bà Phạm Thị Mộng Th, chủ nhân một căn nhà trong ngõ hẻm 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nên ông Th thường lui tới nhà người phụ nữ này. Do mâu thuẫn phát sinh bất chợt, khoảng 9h50’ ngày 12/1, Khôi đã cầm dao đâm ông Th nhiều nhát vào vùng cổ.

Nguyễn Văn Khôi ngồi bên lề phố cạnh nơi ông Th nằm vật vã. Ảnh: Việt Tường.

Sau khi bị đâm, ông Th chạy từ con hẻm ra đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa thì gục ngã do vết thương vùng cổ chảy máu rất nhiều. Lúc đó bà Th chạy theo kêu la cầu cứu, còn Khôi ngồi bên lề phố cạnh nơi ông Th đang nằm với vẻ mặt thất thần, một lát sau nam thanh niên này mới lẩn trốn, nhưng đã bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ sau hơn nửa giờ truy nóng.

Đáng chú ý, mặc dù không có chứng chỉ chuyên môn về đông y nhưng bà Th treo biển hiệu ở đầu con hẻm số 12 Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa để quảng bá chữa bệnh viêm xoang, trên biển không chỉ ghi địa chỉ, số điện thoại của bà mà còn có cả tên của ông Th.