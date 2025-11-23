Sập bẫy lừa ‘số đề nội bộ’, người đàn ông mất 1,4 tỷ đồng

Ngày 21/11 Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Phước Ân (1970, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (1974, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục nhận được điện thoại từ các số máy: 0903.886.394, 0935.021.542, 0961.369.424, 0901.807.404 của các đối tượng tự xưng tên là “Dũng” và “Ba” giới thiệu làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

Hai đối tượng nói với ông H. sẽ cho số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để ông H. đánh đề trúng và phải chia đôi số tiền trúng đề nếu trúng. Ông H. đồng ý và đánh đề 2 lần theo con số do các đối tượng cung cấp. Cả 2 lần đánh đề đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H. đã chia đôi số tiền trúng đề đưa cho các đối tượng.

Phạm Phước Ân tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Cụ thể, lần 1, ông H. đánh đề con số 73 do các đối tượng cung cấp với số tiền 10 triệu đồng và trúng được 100 triệu đồng. “Dũng” trực tiếp đến nơi ông H. làm việc nhận số tiền 50 triệu đồng.

Lần thứ 2, ông H. đánh đề con số 27 do các đối tượng cung cấp với số tiền 50 triệu đồng và được 200 triệu. Ông H. chuyển số tiền 100 triệu vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Xuân Hùng do các đối tượng cung cấp.

Sau đó, các đối tượng còn yêu cầu ông H. chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng cho chúng thì sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Ông H. tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục cho số để ông H. đánh đề nhưng không trúng rồi cắt đứt liên lạc với ông H.

Quá trình điều tra, Công an xác định đối tượng “Dũng” chính là Phạm Phước Ân. Qua đấu tranh, đối tượng Ân đã thừa nhận việc giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H. và khai báo người tên “Ba” là do Nguyễn Văn Khánh (1981; chưa xác định được nhân thân lai lịch) đóng giả là Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk. Số tiền chiếm đoạt được từ ông H. Ân hưởng 650 triệu đồng và Khánh hưởng 750 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.