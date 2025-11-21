Dùng dao tự chế chém bạn tử vong vì mâu thuẫn nhất thời

Vào khoảng 23 giờ ngày 20/11, tại Ấp 6, xã Ba Tri (Vĩnh Long), Châu Tấn Phát (SN 1990, ngụ Ấp 1, xã Ba Tri) và Võ Văn Giàu (SN 2006, ngụ Ấp 6, xã Ba Tri) dùng dao tự chế đâm, chém Lại Trọng Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Văn Thiện (SN 2000) cùng ngụ ấp An Hội, xã Ba Tri.

Hậu quả, Lại Trọng Tuấn chết trên đường đi cấp cứu, Nguyễn Văn Thiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ba Tri điều tra xác minh vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do mâu thuẫn nhất thời.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng Châu Tấn Phát và Võ Văn Giàu để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.