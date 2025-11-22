Chuyện thật như đùa, liều lĩnh chui vào nơi tạm giữ xe để lấy lại xe vi phạm của mình

Ngày 22-11, Công an xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ A.N (SN 2000, trú làng Kleng, xã Sa Thầy) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc xe máy của chính mình.

Theo điều tra ban đầu, chiều 18-11, A.N điều khiển xe máy có biển số tại tỉnh Quảng Ngãi, chở theo chị Y.H (SN 1993, trú thôn Tân Lập, xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi) lưu thông trên đường N1 (làng Kleng) thì bị lực lượng Đội CSGT đường bộ số 2, khu vực 4 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Ngãi) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Chiếc xe máy A.N bị tạm giữ sau khi vi phạm giao thông

Do không xuất trình được giấy phép lái xe, xe máy cũng có lỗi kỹ thuật nên A.N và chiếc xe đều được đưa về trụ sở công an để xử lý theo quy định.

Tại đây, lực lượng CSGT đã thông báo cho A.N lỗi vi phạm, bị tạm giữ xe và được kiểm tra tài sản, trả lại chìa khóa trước khi ký biên bản. Chiếc xe máy vi phạm của A.N được đưa về khu vực tạm giữ xe vi phạm và khóa cửa lại.

Tuy nhiên, sau khi rời khỏi phòng làm việc, A.N không về nhà mà nán lại trước sân trụ sở. Lợi dụng lúc trụ sở vắng người, khu vực giữ xe có khe hở phía dưới nên A.N. nảy sinh ý định đột nhập lấy lại xe. Lúc này, A.N. chui vào bên trong, mở khóa, dắt chiếc xe máy của mình ra ngoài rồi nổ máy chạy về làng cất giấu.

Đối tượng A.N đột nhập vào khu vực tạm giữ xe vi phạm của lực lượng CSGT trộm xe máy của mình

Sau khi phát hiện phương tiện bị mất, Đội CSGT đường bộ số 2 đã trích xuất camera và phát hiện thủ phạm chính là A.N nên báo Công an xã Sa Thầy triển khai các biện pháp truy xét. Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện A.N đã về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, A.N thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.