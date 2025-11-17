Lật tẩy chiêu trò "hạt ngọc dương" chữa bách bệnh để lừa đảo người già
Công an phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng vừa bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán "thuốc đông y" chữa bệnh cho người già ở khu vực đông người như chợ, hội chợ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1981, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1983, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng).
Cơ quan điều tra lấy lời khai của đối tượng
Qua điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ, hai người phụ nữ trên lừa bán thuốc "đông y giả" là hạt "ngọc dương" với quảng cáo có nguồn gốc từ vùng núi cao, chuyên chữa các bệnh về xương khớp, tiền đình, đau mỏi vai gáy với giá 6 triệu đồng/1kg hạt. Thực tế, hạt "ngọc dương" này không có tác dụng chữa bệnh.
Công an phường Ngô Quyền cũng đã thu giữ 2,5kg hạt "ngọc dương" khi 2 đối tượng đang giao bán cho người cao tuổi ở chợ Cầu Tre, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Trước đó, vào các ngày 23-3 và 22-8-2025, các đối tượng trên đã bán hạt "ngọc dương" lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 12 triệu đồng.
Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.
