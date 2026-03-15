Răn đe 2 người ở Đà Nẵng bình luận, chia sẻ nội dung xuyên tạc về bầu cử

Ngày 14/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Điện Bàn Tây mời làm việc, răn đe trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Kết quả điều tra xác định bà T.T.L. (trú xã Điện Bàn Tây) do thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi nên đã đăng tải bình luận chưa phù hợp, vô tình tiếp tay cho các trang, kênh phản động lợi dụng lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, bà T.T.L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận, đồng thời viết cam kết không tái diễn.

Công an đã tiến hành nhắc nhở, răn đe và yêu cầu công dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Cùng ngày, Công an xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng, cũng mời làm việc, răn đe trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook chia sẻ các bài viết có nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, qua công tác phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, Công an xã Thăng Bình phát hiện tài khoản Facebook có tên “Ngoc Hoang” đã chia sẻ nhiều bài viết chứa nội dung tiêu cực liên quan đến công tác bầu cử.

Công an xã Thăng Bình khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản là ông T.N.T. (SN 1969, trú xã Thăng Bình). Làm việc với cơ quan công an, ông T.N.T. thừa nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi nên đã đăng tải bình luận chưa phù hợp, vô tình tiếp tay cho các trang, kênh phản động lợi dụng lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông T.N.T. đã nhận thức rõ sai phạm, tự giác gỡ bỏ toàn bộ các bài viết đã chia sẻ có nội dung xuyên tạc, đồng thời viết cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Tương tự như bà L, công an cũng tiến hành nhắc nhở, răn đe và yêu cầu ông T. nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội.