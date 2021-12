Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Xử “án điểm” để răn đe, ngăn ngừa

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 20:37 PM (GMT+7)

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xác định hành vi của Trang và Thái để xem xét có cơ sở chuyển đổi tội danh hay không.

Tối 31/12, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cuối năm để thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo thông tin tình hình trật tự trên địa bàn

Buổi họp báo cũng thông tin về các sự vụ được dư luận quan tâm như tiến độ điều tra vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành và các dự báo về tình hình tội phạm trộm cướp trên địa bàn trong năm 2022.

Trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng công an quận Bình Thạnh, cho biết ngay sau khi phát hiện vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi Hành hạ người khác. Sáng nay, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha bé gái).

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng công an quận Bình Thạnh thông tin vụ án

Theo thượng tá Đạt, hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của bị can Thái trong vụ việc. “Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Công an TP.HCM cũng như Công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này”, thượng tá Đạt nói.

“Không chỉ riêng vụ này mà tất cả các hành vi, các loại đối tượng có tính chất bạo hành thì quan điểm của cơ quan điều tra là xử lý thật nghiêm”, thượng tá Đạt thông tin.

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết, Công an TP.HCM thống nhất tập trung điều tra, củng cố hành vi, chứng cứ để làm vụ án điểm.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang khẳng định, sự việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận vào cuộc điều tra, làm rõ và xác định hành vi của các đối tượng để đưa ra xét xử đúng người, đúng tội.

Hai đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Theo điều tra, trong thời gian ông Thái và bà Trang chung sống như vợ chồng tại chung cư Sai Gon Pearl (quận Bình Thạnh), Trang thường xuyên đánh đập, bắt con riêng của Thái là cháu N.T.V.A.( 8 tuổi) làm việc nhà. Trang khai đã dùng roi mây để “dạy dỗ” bé, gần đây khi roi gãy, Trang dùng thanh gỗ.

Trang khai, chiều 22/12 nấu phở cho bé ăn, lấy sữa và nước ổi cho uống, rồi dạy học. Do bé học không tốt nên Trang lấy cây gỗ đánh. Nửa giờ sau bé gái than mệt và nôn ói, Trang gọi ông Thái về. Bé V.A. được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện trên địa bàn phường 22 (quận Bình Thạnh) nhưng đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm lớn nghi do bị đánh đập, bạo hành.

Đối với ông Thái, trong quá trình sống chung, biết con có nhiều vết bầm tím trên cơ thể và bảo sợ bố mẹ nhưng ông Thái không có hành động quyết liệt để bảo vệ hoặc ngăn cản Trang thực hiện biện pháp dạy con như vậy.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tử vong của cháu V.A. là do phù phổi cấp, cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu. Bên cạnh đó, cháu V.A. bị gãy khung bên xương sườn 2, 3, 4 bên phải, tụ máu nhẹ tại ổ gãy; tụ máu dưới da trán đỉnh phải, não phù nhẹ, các cơ quan khác vùng đầu không tổn thương.

