Lại trò “khuấy nước” xuyên tạc vụ án Lê Dũng vova

Thứ Bảy, ngày 12/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Lê Dũng vova là một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc “nhà báo độc lập”.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Dũng (còn gọi là Lê Dũng vova), SN 1970, trú tại phường Hà Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nhiều năm qua, Lê Dũng vova là một trong những đối tượng chống đối cộm cán núp dưới vỏ bọc “nhà báo độc lập”.

Xung quanh việc Lê Dũng vova bị truy nã, các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị cùng một số báo, đài nước ngoài có nội dung tiếng Việt như BBC tiếng Việt, RFA tiếng Việt, VOA tiếng Việt… đã đưa ra nhiều bài viết với nội dung sai lệch, xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất vụ án.

Một mặt, các đối tượng xấu tích cực “tẩy trắng” cho Lê Dũng vova bằng cách tung hô, cổ vũ cho rằng Lê Văn Dũng là “nhà báo độc lập”, “người bất đồng chính kiến”, “người bảo vệ dân oan”, “người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền”. Mục đích của các đối tượng này là xây dựng hình tượng Lê Dũng vova thành “nạn nhân” của chính quyền, vì “đấu tranh cho tự do, dân chủ” mà bị khởi tố.

Mặt khác, các đối tượng chống đối cố tình đưa ra những luận điệu phi lý, vô căn cứ nhằm bôi lem, vấy bẩn chính quyền khi cho rằng Lê Dũng vova bị khởi tố, truy nã vì dám “nói ra sự thực”, “chống lại chính quyền độc tài”. Từ đó vu cáo rằng Đảng, Nhà nước Việt Nam đang cố tình “chụp mũ” cho Lê Văn Dũng trở thành “phản động” vì đang “sợ Lê Dũng vova nói ra bản chất của đất nước”?! Các đối tượng kêu gọi tiến hành cái gọi là “chiến dịch kêu oan” cho Lê Văn Dũng, kích động tư tưởng hoài nghi trong quần chúng nhân dân.

Cần phải khẳng định rõ, Lê Dũng vova cũng như các đối tượng có hành vi, động cơ tương tự hoàn toàn không phải là “nhà báo độc lập”, “người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền” như những gì các đối tượng chống đối đang rêu rao.

Thực tế, Lê Dũng vova là một đối tượng chống đối nổi tiếng trên mạng internet với những màn “hồ ngôn loạn ngữ” khi xuất hiện trên cái gọi là “Đài truyền hình CHTV”, “CHTV Vietnam” được phát trên nền tảng Youtube, Facebook. Rõ ràng, hoạt động của Lê Dũng vova đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Báo chí, đi ngược lại với chức năng, mục đích của báo chí là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Sinh năm 1970 tại Hà Nội, Lê Dũng vova từng được đào tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và là một kỹ sư. Tuy nhiên, thay vì cống hiến cho đất nước, Lê Dũng vova lại tham gia vào nhiều hội nhóm chống đối như No-U, Hội Bầu Bí tương thân, Hội Nhà báo độc lập, Phong trào chấn hưng nước Việt.

Dưới danh nghĩa “đấu tranh yêu nước”, Lê Văn Dũng cùng một số đối tượng tự xưng “dân chủ” khác tích cực kích động và tham gia vào các hoạt động biểu tình, tụ tập đông người. Tự cho mình là “học giả”, Lê Dũng vova đã triệt để lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tiến hành các hoạt động chống phá chế độ, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Sau khi các đối tượng khác trong cái gọi là “Phong trào chấn hưng Việt Nam” bị xét xử năm 2017, Lê Dũng vova đã “kế thừa” và nắm quyền điều hành Kênh 4 của “Phong trào chấn hưng nước Việt”, tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá đất nước, bôi nhọ chế độ, đòi thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Hiện tại, kênh này đã được đổi tên thành “CHTV VietNam”. Để gia tăng hoạt động chống phá, Lê Dũng vova còn thành lập một trường quay tại nhà, tự nhận là phóng viên, tự in thẻ nhà báo để tác nghiệp và câu kết với một số đối tượng chống phá khác để cùng hoạt động.

Dưới danh nghĩa “giúp đỡ những người dân oan cất lên tiếng nói”, Lê Dũng vova thường xuyên phát sóng trực tiếp (livestream) hoặc làm các chương trình dưới dạng bàn luận và phát trên cái gọi là “Đài truyền hình CHTV” để lộng ngôn về vấn đề chính trị, từ đó tiến hành móc nối, lôi kéo các đối tượng “dân oan” tham gia vào hoạt động chống phá đất nước.

Ngoài ra, Lê Dũng vova cùng đồng bọn cũng triệt để lợi dụng các vấn đề nóng, các sự kiện được dư luận xã hội quan tâm như vụ việc Đồng Tâm, vụ quy hoạch bán đảo Sơn Trà… để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đánh tráo bản chất vụ việc, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước, kích động sự thù hằn, bất mãn với chính quyền, kích động lật đổ chế độ, đòi đa nguyên, đa đảng.

Đặc biệt, để đánh bóng tên tuổi, trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV vừa qua, Lê Dũng vova đã thực hiện chiêu trò “tự ứng cử”. Mặc dù biết rõ bản thân hoàn toàn không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội và chắc chắn sẽ không qua được vòng lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhưng cũng như một số đối tượng chống phá dưới danh nghĩa “dân chủ” khác, Lê Dũng vova vẫn luôn rêu rao về việc làm hồ sơ tự ứng cử nhằm quấy phá, kích động. Khi bị loại khỏi danh sách, đối tượng lại giở chiêu vu cáo Đảng, Nhà nước “bóp nghẹt” quyền tự ứng cử của người dân, rêu rao bầu cử giả tạo, mất dân chủ…

Rõ ràng, cũng như những đối tượng chống phá núp bóng “nhà báo độc lập” như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ…, Lê Dũng vova đã lợi dụng báo chí để thoả mãn những mục đích chính trị cá nhân, làm, tàng trữ và phát tán nhiều tài liệu có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Những hành động đó đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, kích động sự bất mãn, gây mất đoàn kết dân tộc. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mọi người dân. Tuy nhiên, những đối tượng lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, núp dưới danh nghĩa “nhà báo độc lập” như vậy để chống phá đất nước thì tất yếu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

