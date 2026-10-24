Phút sinh tử của cô gái 'bán hoa' trước tên cướp ngay tại phòng trọ

Nảy sinh ý định cướp tài sản từ cuộc hẹn mua dâm qua mạng

Khoảng 20h40 ngày 22-10-2026, Bùi H.L. (SN 1988, quê Phú Thọ) đang ở phòng trọ tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội, thì nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên “Đình Trung” liên hệ mua dâm. Sau khi trao đổi, H.L. cung cấp địa chỉ phòng trọ cho người này.

Đến nơi, Trung được H.L. mở cửa cho vào phòng. Sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm, đối tượng đi tắm rồi lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, lấy con dao gọt hoa quả để cạnh bồn rửa bát, tiếp cận từ phía sau, dí dao vào cổ H.L., giật chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max màu xám và ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình.

Lê Đình Trung khai nhận, trên đường đi mua dâm đã nảy sinh ý định cướp tài sản

Trong lúc giằng co, H.L. bị dao cứa vào ngón trỏ và ngón giữa. Lợi dụng sơ hở của đối tượng, nạn nhân nhảy từ ban công tầng 2 xuống tầng 1 để thoát thân, đồng thời hô hoán người dân giúp đỡ. Trung sau đó mở cửa phòng trọ, bỏ chạy theo hướng ngõ 6 Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà.

Theo lời khai ban đầu, Trung cho biết, sau khi thấy bài đăng quảng cáo của H.L. trong hội nhóm trên Facebook đã nhắn tin hẹn gặp. Được cho địa chỉ, đối tượng đi xe buýt từ Nguyên Bì đến bến xe Giáp Bát, sau đó thuê xe ôm công nghệ đến địa chỉ của H.L. Trên đường đi, Trung đã lên kế hoạch cướp tài sản của nạn nhân.

Lý giải về động cơ gây án, Trung khai: “Thời gian qua tôi chơi "tài xỉu" trên mạng internet và thua số tiền 30 triệu đồng. Do cần tiền để trả nợ thua bạc và nạp thêm tiền để chơi nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của H.L”.

Thua "tài xỉu", Lê Đình Trung lên kế hoạch cướp tài sản của gái bán dâm để nạp thêm tiền chơi đánh bạc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngọc Hà phối hợp với Đội Trong án - Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu để truy xét đối tượng.

Sau chưa đầy 24h, Lê Đình Trung, SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên đã bị bắt giữ. Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, Trung mang điện thoại đến khu vực Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bán được 8 triệu đồng.

Về phía nạn nhân, H.L. cho biết, thường đăng thông tin quảng cáo hoạt động bán dâm của bản thân trên các hội nhóm kín của Facebook, kèm hình ảnh đã che. Khi có khách liên hệ, L. trao đổi riêng, gửi địa chỉ nơi ở và giá "dịch vụ". Theo lời khai, mỗi lần giao dịch có giá 500.000 đồng, thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng.

H.L. cũng cho biết, từng được những người trong hội nhóm cảnh báo không để dao, kéo hoặc vật sắc nhọn trong phòng. Tuy nhiên, thời điểm tiếp Trung, nạn nhân sơ ý vẫn để dao gọt hoa quả trong bồn rửa bát, tạo điều kiện để đối tượng sử dụng làm hung khí.

Nạn nhân trong vụ cướp là gái bán dâm chia sẻ, do sơ ý để dao ở bồn rửa bát nên đã tạo điều kiện cho Lê Đình Trung ra tay

Từ vụ án có thể thấy, nguy cơ không chỉ xuất phát từ việc để vật sắc nhọn trong tầm tay mà còn nằm ở đặc điểm hoạt động khép kín, thiếu người hỗ trợ và khó xác minh nhân thân của người đến gặp. Khi xảy ra tấn công, nạn nhân có thể bị đe dọa đến tính mạng và tài sản.

Tăng cường quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa tội phạm

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, liên hệ mua bán dâm rồi đưa khách về phòng trọ, căn hộ cho thuê hoặc địa điểm riêng biệt. Trong khi đó, công tác quản lý người thuê tại một số cơ sở còn lỏng lẻo, chưa nắm chắc thông tin cư trú và tình hình sử dụng phòng.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Đức, những người hoạt động mua bán dâm, sinh sống một mình và thường xuyên tiếp xúc với người lạ trong không gian kín có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ tấn công, cướp tài sản; trong trường hợp nghiêm trọng, hậu quả có thể đe dọa tính mạng. Đáng lo ngại, một số người bị hại không dám trình báo vì tâm lý e ngại bị phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, khiến việc ngăn chặn tội phạm gặp khó khăn.

Trước tình hình trên, chỉ huy Công an phường Ngọc Hà khuyến cáo chủ nhà trọ, chủ căn hộ cho thuê cần thực hiện nghiêm các quy định về khai báo, quản lý cư trú; thường xuyên rà soát thông tin người thuê và phối hợp với lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Việc quản lý không nên dừng ở thủ tục ban đầu hoặc thực hiện mang tính hình thức.

Trung tá Nguyễn Anh Đức cho biết, thời gian qua, Công an phường Ngọc Hà đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực thường xuyên rà soát, phối hợp với các cơ sở cho thuê trọ để nắm thông tin nhân khẩu tạm trú. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý cư trú, đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư về các biểu hiện hoạt động mại dâm và những hành vi vi phạm pháp luật khác, vận động người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Cùng với đó, Công an phường dự kiến nghiên cứu tổ chức hội thảo với sự tham gia của chủ nhà trọ, chủ căn hộ và người trực tiếp vận hành hoạt động cho thuê, nhằm hướng dẫn công tác quản lý cư trú, nâng cao trách nhiệm phối hợp và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Công an phường đề nghị người thuê trọ khai báo thông tin tạm trú đầy đủ; tuyệt đối không sử dụng nơi thuê trọ để hoạt động mại dâm trá hình hoặc các vi phạm pháp luật khác; nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ, hạn chế để vật sắc nhọn ở vị trí dễ bị lợi dụng, chủ động xây dựng phương án liên lạc, kêu cứu khi có tình huống nguy hiểm. Khi bị đe dọa hoặc tấn công, cần ưu tiên bảo vệ tính mạng, tìm cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an…