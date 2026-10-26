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Chồng chém vợ tử vong giữa đường

Sự kiện: Trọng án

Đồng Nai - Sau khi cãi nhau, Huỳnh Minh Duy cầm dao đuổi theo, chặn xe rồi chém vợ tử vong giữa đường.

Ngày 26/10, Công an Đồng Nai tạm giữ Duy, 39 tuổi, để điều tra hành vi Giết người và Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Theo điều tra, Duy và chị Nguyễn Thị Hồng Thảo, 37 tuổi, là vợ chồng, có ba người con. Gần đây, hai người thường xuyên mâu thuẫn nên chị Thảo hay về nhà cha mẹ ruột ở.

Tối 25/10, Duy đi công việc về nhà tại xã Hưng Thịnh, thấy vợ tiếp tục lấy xe để về nhà cha mẹ nên hai người cãi nhau.

Khi chị Thảo chạy xe đi, Duy vào bếp lấy dao rồi đuổi theo. Chạy được khoảng 20 m, anh ta chặn đầu xe máy, dùng dao chém khiến chị Thảo gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Duy đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và thừa nhận hành vi.

Hiện trường án mạng. Ảnh: Thái Hà

Hiện trường án mạng. Ảnh: Thái Hà

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Theo Phước Tuấn ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vnexpress.net/chong-chem-vo-tu-vong-giua-duong-5136902.html

-26/10/2026 11:13 AM (GMT+7)
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